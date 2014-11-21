Супруги президента Украины и вице-президента США посетили раненых бойцов АТО (фото)

Супруга президента Украины Марина Порошенко и супруга вице-президента США Джилл Байден, которая сопровождает мужа во время его рабочего визита в Украину, посетили Главный военный клинический госпиталь, где пообщались с раненными украинскими военными и членами их семей.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В день празднования начала Революции Достоинства, Марина Порошенко подарила Джилл Байден символ Майдана – ленту в цветах украинского флага.

Во время встречи женщины также обсудили неотложные проблемы, которые требуют особого внимания в сложное время внешней агрессии против Украины. В частности, вопрос предоставления помощи гражданам, временно переселенным с оккупированных территорий; протезирование участников антитеррористической операции, которые потеряли конечности в результате тяжелых ранений. Особое внимание Порошенко и Байден уделили проблемам предоставления психологической помощи военным и членам их семей. Также обсуждался вопрос взаимодействия неправительственных общественных организаций Америки с волонтерским движением в Украине.

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«Украина очутилась в трагических обстоятельствах. Мы никогда за последние почти 70 лет не имели войны на территории нашего государства. Поэтому сегодня мировой опыт, внимание, помощь и поддержка имеют для нас большое значение. Вопросов, представших перед гражданами Украины, достаточно много. Это привело к быстрому формированию гражданского общества, и на этом пути мы действительно нуждаемся в поддержке и образовательной, и финансовой, и моральной. Мы благодарны за проекты, которые реализуются в Украине при участии Соединенных Штатов Америки», - в частности сказала супруга украинского президента.