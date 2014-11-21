США никогда не признают оккупацию и аннексию Россией Крыма - Байден

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

«Я это говорю категорически и очень четко. Америка не признает и не будет признавать российскую оккупацию и попытку аннексии Крыма», - отметил Байден.

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Вместе с тем он добавил, что США будут настаивать на том, чтобы другие страны также не признавали эту незаконную аннексию.

Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 года вооруженные люди без различительных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.

7 июня во время инаугурации президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым есть и будет украинским.