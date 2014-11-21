Главарь ЛНР хочет возродить "антигитлеровскую коалицию"

15:32, 21 ноября 2014
Политика
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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий призвал лидеров России, США и Великобритании "возродить антигитлеровскую коалицию". 

Плотницкий хочет возродить "антигитлеровскую коалицию" / kp.ru

Об этом пишет ТАСС.

"Такой союз ведущих мировых держав может стать непреодолимым барьером на пути распространения человеконенавистнической идеологии и кровавой политической практики", - говорится в обращении.

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Плотницний убежден, что авторитет мировых лидеров позволит осуществить демилитаризацию Украины.

Также главарь сепаратистов считает, что в Украине буйствует коричневая чума.

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