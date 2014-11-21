Западные эксперты и СМИ усомнились в украинских реформах

Тех, кто рассчитывает, что Украина будет получать поддержку не столько за реальные изменения, направленные на преодоление коррупции, как из-за сострадания (как жертва агрессии России) ждет разочарование, пишет Голос Америки со ссылкой на The New York Times.

Вопрос отпора Путину для Запада стоит отдельно от вопроса о поддержке декларативных "реформаторов" в Украине, которые пока ничем себя не зарекомендовали.

«Запад не отпустит Путина с крючка» - пишет издание, - «Но важно признать, что Киев, а именно Порошенко и Яценюк имеют обязательства, которые должны выполнить».

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«Нет сомнений, насколько не легко принимать решение о болезненных реформах в то время, когда страна поставлена на колени. Именно поэтому западные лидеры обязаны дать понять Киеву, что ощутимую помощь там получат только после того, как реально возьмутся за выполнение программы экономических и политических реформ. В конце концов, именно за это сражались украинцы, которые в декабре 2013-го вышли на улицы», - резюмирует The New York Times.

Тем временем, известный экономист Андерс Аслунд не видит никаких признаков того, что самоназванные реформаторы в Киеве намерены воплощать лозунги, под которыми пришли к власти и победили на парламентских выборах.

В письме «Голосу Америки» эксперт бьет тревогу: «Судя по опубликованному проекту коалиционного соглашения, будущее правительство не планирует ничего из перечня (реформ, по мнению Аслунда необходимых Украине в первую очередь - прим. авт). Это было бы катастрофой».

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Унификация цен на энергоносители согласно мирового уровня; сокращение государственных расходов на 10% ВВП и легализация частных продаж сельскохозяйственных земель - без этого, убежден Аслунд, Украина не выживет.

«Финансовый коллапс грозит Украине уже в следующие 4 месяца», -предупреждает Аслунд в блоге.

«Так, может, украинские политики хотят, чтобы Путин захватил Украину? Или просто погрязли в своих собственных интересах?», - спрашивает эксперт

Именно собственные интересы украинских чиновников могут быть реальной преградой на пути реформ. Такие мысли в начале ноября звучали на экспертной конференции«Украина, Россия и Запад - путь вперед».

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«Для выживания Украине нужны масштабные реформы; однако без внешнего давления она вряд ли пойдет на такие реформы; считается, что США и ЕС должны компенсировать дыры в украинском бюджете, в том числе долги за энергоресурсы; причем главные дыры в бюджете Украины возникают именно из-за коррупционных схем, в частности, в сфере энергетики», - поделился результатами конференции доцент Школы дипломатии Американского университета Кит Дарден.

Неужели в Украине стремятся сохранить коррупционные схемы, откупившись от России деньгами Запада?

По мнению эксперта аналитического центра «Атлантический совет» Адриана Каратницкого, в Украине действует мощное коррупционное лобби, заинтересованное в том, чтобы сохранить схемы обогащения. Борьба с ними станет лакмусовой бумажкой реального реформаторства нового правительства Украины.

«Именно это и покажет, есть ли воля для настоящих реформ. До сих пор в Украине не введены никакие реформы в области энергетики», - отметил Адриан Каратницкий, общаясь с «Голосом Америки».

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Впрочем, даже если в Киеве, действительно имеют влияние пройдохи, которые хотели бы использовать затруднительное положение для личного обогащения, требуя в то же время денег у Запада, - их расчет может быть не таким уж и наивным.

В вопросе помощи Украине в США достаточно влиятельной является точка зрения, что помогать Киеву стоит без каких-либо дополнительных условий. На это, подводя итоги уже упомянутой конференции «Украина, Россия и Запад - путь вперед», указывает Кит Дарден.

«Трудно понять, почему в США люди и партии, которые бы никогда не одобрили подобную логику действий относительно собственных избирателей (я говорю про финансовую поддержку без каких-либо условий), похоже, готовы поддерживать ее как внешнюю политику США. Если и бывает жестокая любовь, то это Украина», - отметил Кит Дарден.

С ним согласны далеко не все. Бывший посол США в Украине, эксперт исследовательского центра "Институт Брукингса" Стивен Пайфер еще в октябре предупреждал: за действиями или бездействием Украины в сфере реформ пристально следят.

Если Украина не изменится - ей не только денег не дадут, а и вообще махнут на нее рукой и оставят наедине с Россией.

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«В США очень загружен внешнеполитический график. Если Украина не пойдет на необходимые шаги, то здесь начнут спрашивать, а действительно ли Украина стоит внимания, которого требует? В ЕС тоже встанет такой вопрос. Ибо уже очевидно, что есть несколько европейских стран, которые хотят покончить с санкциями против России. Знаете, трудно будет сторонникам санкций найти какие-то аргументы за их продолжение, если Украина не будет двигаться в верном направлении», - подчеркнул Пайфер.

«Запад может прийти к выводу, что Украину ничто не исправит», - заявил экс-посол США в Украине.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что польским инвестициям в Украину мешают коррупция и отсутствие реформ.