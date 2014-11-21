Встреча российского и немецкого руководства форума, который отменила Меркель, пройдет в декабре

Решение принято по просьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил сопредседатель форума Лотар де Мезьер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое будет опубликовано 21 ноября.

Ведомство федерального канцлера обратилось с "настоятельной просьбой" отменить запланированное на следующую неделю заседание из-за "обострения политической ситуации", указал далее политик, которого цитирует «Немецкая волна». «Эту просьбу мне пришлось удовлетворить, что я сделал неохотно», - приводит слова де Мезьера агентство dpa.

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Одновременно сопредседатель "Петербургского диалога" сообщил, что встреча немецкого и российского руководства форума в Мюнхене в начале декабря должна состояться.

Напомним, РФ в феврале начала и продолжает сейчас военную агрессию против Украины, в результате которой около 4 тысяч граждан погибли, около 10 тысяч получили ранения, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.