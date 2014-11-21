Коалиционное соглашение пока подписали четыре партии - Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам возле здания парламента, где проходят переговоры.

"Ждем подпись одной из партий, которая участвует в переговорах", - сказал Ляшко и добавил, что речь идет о Блоке Петра Порошенко.

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В то же время он не уточнил, в чем противоречие.

"Сейчас под коалиционным соглашением стоит четыре подписи. Четыре партии, кроме Блока Порошенко подписали полностью коалиционное соглашение", - отметил Ляшко.

Он также отметил, что переговоры пока продолжаются.