Коалиционное соглашение пока подписали четыре партии - Ляшко
01:09, 21 ноября 2014Политика
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отмечает, что в настоящее время свои подписи под проектом текста коалиционного соглашения поставили четыре политические силы.
Подписи под проектом коалиционного соглашения пока поставили четыре партии / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам возле здания парламента, где проходят переговоры.
"Ждем подпись одной из партий, которая участвует в переговорах", - сказал Ляшко и добавил, что речь идет о Блоке Петра Порошенко.
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В то же время он не уточнил, в чем противоречие.
"Сейчас под коалиционным соглашением стоит четыре подписи. Четыре партии, кроме Блока Порошенко подписали полностью коалиционное соглашение", - отметил Ляшко.
Он также отметил, что переговоры пока продолжаются.
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