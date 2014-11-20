Гройсман не смог вспомнить, какая у него зарплата

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, зарплата чиновников Министерства регионального развития составляет несколько тысяч гривен.

На вопрос, купил ли он телефон iPhone 6 на две свои зарплаты, Гройсман ответил, что это подарок жены.

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"Я зарабатываю уже давно, делаю это законно и открыто. Все мои доходы отражены в декларации", - сказал он.

"Не думаю, что если у меня будет другой телефон, то Украина станет богаче", - заявил вице-премьер-министр.