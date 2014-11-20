Гройсман не смог вспомнить, какая у него зарплата
16:36, 20 ноября 2014Политика
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Вице-премьер-министр Владимир Гройсман получает 5,3-5,9 тысяч гривен зарплаты в месяц.
Владимир Гройсман / vinnitsa.info
Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
По его словам, зарплата чиновников Министерства регионального развития составляет несколько тысяч гривен.
На вопрос, купил ли он телефон iPhone 6 на две свои зарплаты, Гройсман ответил, что это подарок жены.
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"Я зарабатываю уже давно, делаю это законно и открыто. Все мои доходы отражены в декларации", - сказал он.
"Не думаю, что если у меня будет другой телефон, то Украина станет богаче", - заявил вице-премьер-министр.
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