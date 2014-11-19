Первое заседание новой Рады состоится 27 ноября - Гройсман
Руководитель депутатской группы по подготовке первого заседания Верховной Рады Украины 8-го созыва Владимир Гройсман сообщил, что первое заседание новоизбранного парламента состоится 27 ноября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
"Мы сегодня рассмотрели важный вопрос и консолидировано приняли по нему решение ... Первое заседание украинского парламента состоится 27 ноября", - сказал Гройсман.
Он добавил, что для этого необходимо провести подготовительную работу, и сегодня были определены подгруппы, которые будут заниматься организационными вопросами по подготовке заседания.
Гройсман также обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой организовать работу таким образом, чтобы 27 ноября можно было проводить заседание парламента.
Читайте такжеСостав временного президиума Рады предлагают ограничить 6 депутатамиКроме того, он обратился к избранным на последних выборах депутатам с тем, чтобы они ускорили оформление необходимых документов и представление их в ЦИК.
Гройсман также сообщил, что следующее заседание подготовительной группы состоится завтра в 15.00.
Ранее спикер Рады седьмого созыва Александр Турчинов прогнозировал, что первое заседание нового парламента состоится 2 декабря.