Первое заседание новой Рады состоится 27 ноября - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Мы сегодня рассмотрели важный вопрос и консолидировано приняли по нему решение ... Первое заседание украинского парламента состоится 27 ноября", - сказал Гройсман.

Он добавил, что для этого необходимо провести подготовительную работу, и сегодня были определены подгруппы, которые будут заниматься организационными вопросами по подготовке заседания.

Гройсман также обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой организовать работу таким образом, чтобы 27 ноября можно было проводить заседание парламента.

Читайте такжеСостав временного президиума Рады предлагают ограничить 6 депутатамиКроме того, он обратился к избранным на последних выборах депутатам с тем, чтобы они ускорили оформление необходимых документов и представление их в ЦИК.

Гройсман также сообщил, что следующее заседание подготовительной группы состоится завтра в 15.00.

Ранее спикер Рады седьмого созыва Александр Турчинов прогнозировал, что первое заседание нового парламента состоится 2 декабря.