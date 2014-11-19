Первое заседание новой Рады состоится 27 ноября - Гройсман

12:53, 19 ноября 2014
Политика
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Руководитель депутатской группы по подготовке первого заседания Верховной Рады Украины 8-го созыва Владимир Гройсман сообщил, что первое заседание новоизбранного парламента состоится 27 ноября.

Гройсман сообщил дату первого заседания новой Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Мы сегодня рассмотрели важный вопрос и консолидировано приняли по нему решение ... Первое заседание украинского парламента состоится 27 ноября", - сказал Гройсман.

Он добавил, что для этого необходимо провести подготовительную работу, и сегодня были определены подгруппы, которые будут заниматься организационными вопросами по подготовке заседания.

Гройсман также обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой организовать работу таким образом, чтобы 27 ноября можно было проводить заседание парламента.

Читайте такжеСостав временного президиума Рады предлагают ограничить 6 депутатамиКроме того, он обратился к избранным на последних выборах депутатам с тем, чтобы они ускорили оформление необходимых документов и представление их в ЦИК.

Гройсман также сообщил, что следующее заседание подготовительной группы состоится завтра в 15.00.

Ранее спикер Рады седьмого созыва Александр Турчинов прогнозировал, что первое заседание нового парламента состоится 2 декабря.

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