Порошенко выступил с инициативой шефства стран ЕС над городами Донбасса

Президент предлагает, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства.

Президент Украины Петр Порошенко инициирует шефство стран Европейского Союза над отдельными городами Донбасса.

Об этом шла речь во время его встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко поблагодарил Церетели за поддержку Ассамблеей Украины в борьбе с российской агрессией путем принятия важных резолюций. «Голос Парламентской ассамблеи ОБСЕ очень важен в общих усилиях остановить агрессора», - подчеркнул президент Украины.

Также собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности инициативу по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе. Во время встречи отмечалась необходимость продления санкций против РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Глава государства также призвал ПА ОБСЕ продолжать усилия для освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных, а также украинских заложников.

Как отметили в пресс-службе, отдельно была отмечена важная роль ПА ОБСЕ в контексте чествования 85-й годовщины Голодомора, в частности признании национальными парламентами Голодомора геноцидом украинского народа.

«Были обсуждены пути помощи внутренне перемещенным лицам и возрождения украинского Донбасса. В этой связи глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры», - говорится в сообщении.

В свою очередь Церетели поделился впечатлениями от посещения Донбасса и поблагодарил украинскую делегацию в ПА ОБСЕ.