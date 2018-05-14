Порошенко выступил с инициативой шефства стран ЕС над городами Донбасса

19:07, 14 мая 2018
Политика
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Петр Порошенко провел встречу с Президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели / фото president.gov.ua

Об этом шла речь во время его встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко поблагодарил Церетели за поддержку Ассамблеей Украины в борьбе с российской агрессией путем принятия важных резолюций. «Голос Парламентской ассамблеи ОБСЕ очень важен в общих усилиях остановить агрессора», - подчеркнул президент Украины.

Также собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности инициативу по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе. Во время встречи отмечалась необходимость продления санкций против РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Глава государства также призвал ПА ОБСЕ продолжать усилия для освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных, а также украинских заложников.

Как отметили в пресс-службе, отдельно была отмечена важная роль ПА ОБСЕ в контексте чествования 85-й годовщины Голодомора, в частности признании национальными парламентами Голодомора геноцидом украинского народа.

«Были обсуждены пути помощи внутренне перемещенным лицам и возрождения украинского Донбасса. В этой связи глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры», - говорится в сообщении.

В свою очередь Церетели поделился впечатлениями от посещения Донбасса и поблагодарил украинскую делегацию в ПА ОБСЕ.

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Теги: #ОБСЕ#миссия ОБСЕ на Донбассе#Петр Порошенко