Порошенко выступил с инициативой шефства стран ЕС над городами Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко инициирует шефство стран Европейского Союза над отдельными городами Донбасса.
Об этом шла речь во время его встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, сообщили в пресс-службе главы государства.
Порошенко поблагодарил Церетели за поддержку Ассамблеей Украины в борьбе с российской агрессией путем принятия важных резолюций. «Голос Парламентской ассамблеи ОБСЕ очень важен в общих усилиях остановить агрессора», - подчеркнул президент Украины.
Также собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности инициативу по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе. Во время встречи отмечалась необходимость продления санкций против РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Глава государства также призвал ПА ОБСЕ продолжать усилия для освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных, а также украинских заложников.
Как отметили в пресс-службе, отдельно была отмечена важная роль ПА ОБСЕ в контексте чествования 85-й годовщины Голодомора, в частности признании национальными парламентами Голодомора геноцидом украинского народа.
«Были обсуждены пути помощи внутренне перемещенным лицам и возрождения украинского Донбасса. В этой связи глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры», - говорится в сообщении.
В свою очередь Церетели поделился впечатлениями от посещения Донбасса и поблагодарил украинскую делегацию в ПА ОБСЕ.