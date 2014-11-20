Суд разрешил задержать лидеров боевиков Гиркина и Безлера
11:19, 20 ноября 2014Политика
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Суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и дал разрешение на задержание лидеров боевиков Игоря Гиркина и Игоря Безлера с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
REUTERS
Как сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, суд удовлетворил это ходатайство еще 13 ноября.
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Ранее постановлением Главного следственного управления МВД от 4 ноября Игорь Гиркин и Игорь Безлер были объявлены в розыск.
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