Суд разрешил задержать лидеров боевиков Гиркина и Безлера

11:19, 20 ноября 2014
Политика
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Суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и дал разрешение на задержание лидеров боевиков Игоря Гиркина и Игоря Безлера с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. 

REUTERS

Как сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, суд удовлетворил это ходатайство еще 13 ноября.

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Ранее постановлением Главного следственного управления МВД от 4 ноября Игорь Гиркин и Игорь Безлер были объявлены в розыск.

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