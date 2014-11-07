Пресс-секретарь «Беса» опровергла информацию о его ликвидации
14:35, 07 ноября 2014Политика
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Пресс-секретарь Игоря Безлера Алена Романова заявила, что он жив и постоянно находится на связи.
Его пресс-секретарь заявляет, что держит с Безлером связь / Wikipedia
Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Он жив, здоров. Я с ним на связи. Украинские спецслужбы хотят спровоцировать наше заявление, какое именно, я говорить не буду», — заявила она.
Как сообщал УНИАН, сегодня советник министра обороны Украины Александр Данилюк проинформировал, что главарь одного из бандитских формирований на Донбассе Безлер ("Бес") был ликвидирован российскими спецслужбами.
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В Службе безопасности Украины заявили, что не располагают информацией о ликвидации российскими спецслужбами Безлера.
Совет национальной безопасности и бороны Украины проверяет информацию об убийстве террориста Игоря Безлера «Беса».
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