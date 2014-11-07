Пресс-секретарь «Беса» опровергла информацию о его ликвидации

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Он жив, здоров. Я с ним на связи. Украинские спецслужбы хотят спровоцировать наше заявление, какое именно, я говорить не буду», — заявила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня советник министра обороны Украины Александр Данилюк проинформировал, что главарь одного из бандитских формирований на Донбассе Безлер ("Бес") был ликвидирован российскими спецслужбами.

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В Службе безопасности Украины заявили, что не располагают информацией о ликвидации российскими спецслужбами Безлера.

Совет национальной безопасности и бороны Украины проверяет информацию об убийстве террориста Игоря Безлера «Беса».