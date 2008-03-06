В НАТО поговаривают, что Украину отложат до декабря

Чрезвычайный и Полномочный посол Венгерской Республики в Украине Андраш БАРШОНЬ не исключает, что вопрос о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО не будет обсуждаться на апрельском саммите НАТО в Бухаресте из-за отсутствия консенсуса по этому поводу среди членов Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания пресс-клуба в МИД Украины.

«Это еще не ясно, будет ли этот вопрос (в повестке дня Бухарестского саммита НАТО)», - сказал он.

В то же время посол считает, что если не будет консенсуса о присоединении Украины к ПДЧ, лучше этот вопрос рассмотреть позже.

Посол отметил, что этот вопрос можно рассмотреть на Совете министров иностранных дел Альянса, который проводится ежегодно в декабре.

А.БАРШОНЬ отметил, что по состоянию на сегодняшний день страны Альянса не выработали консенсуса относительно присоединения Украины к ПДЧ.

«Лучше получить положительное решение немножко позже, чем раньше получить решение, которое будет оспариваться оппонентами», - сказал посол.

В то же время он сообщил, что Венгрия поддержит интеграцию Украины в Альянс в случае, если такое решение будет выработано в стране.

«Если Украина хочет, тогда венгерская сторона «за», - сказал А.БАРШОНЬ, добавив, что такое решение вырабатываться во всей стране, а не только в Киеве.

Он заверил, что двери НАТО открыты для стран, которые этого искренне хотят.

Кроме этого, посол добавил, что не думает, что Грузия имеет больше шансов присоединиться к ПДЧ, чем Украина.