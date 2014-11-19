Участники коалиции договорились принять закон об импичменте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Мустафа Найем, избранный депутатом Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко".

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"Обязательство о принятии закона, регулирующего процедуру импичмента президента Украины стало частью Коалиционного соглашения. Решение окончательное и согласовано всеми сторонами переговоров", - написал он.