Политолог: Порошенко и Яценюк договорятся о коалиции, другого выхода у них нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Я уверен, что премьерская и президентская команды договорятся. Почему я так уверен, что договорятся? А потому, что другого выхода у них нет. Я скажу очень цинично - если не договорятся, денег не будет», - сказал политолог.

Относительно возможности проведения перевыборов в Верховную Раду, то Фесенко отметил, что по Конституции нынешний парламент должен проработать минимум год, а после этого, если возникнут проблемы, могут быть перевыборы.

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«Если возникнут противоречия внутри коалиции или внутри правительства. Я скорее ожидаю где-то весной следующего года возможность переформатирования или коалиции, или правительства, в случае возникновения или обострения существующих проблем, в частности вокруг проведения реформ», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в переговорах о создании парламентской коалиции в Верховной Раде VIII созыва принимают участие представители пяти политических сил: «Народного фронта», «Блока Петра Порошенко», «Самопомочи», Радикальной партии Олега Ляшко и ВО «Батькивщины».

14 ноября Яценюк озвучил список кандидатур на должности в новом Кабинете министров. В то же время эксперты отмечали, что объявление вероятного состава правительства может притормозить процесс образования коалиции, поскольку эти кандидатуры не были согласованы между политическими силами.