ГПУ: 90% документов спецслужб по событиям на Майдане уничтожили еще при Януковиче

Расследование преступлений против активистов Майдана осложняется тем, что 90% документов спецслужб относительно произошедших событий было уничтожено предыдущим руководством правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора Украины Олег Залиско.

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По его словам, лица, которые отдавали преступные приказы, скрылись из Украины, и поэтому следствию приходится “по крупинкам собирать доказательства”. Также он добавил, что осмотр мест преступления в свое время был проведен еще предыдущей властью и ненадлежащим образом, а отдельные работники правоохранительных органов сознательно уничтожали документы. “К сожалению, документация в 90% случаев, которые касались событий на Майдане, уничтожена. И уничтожена сознательно”, - сказал Залиско.

Как отметил заместитель генпрокурора, следствие опросило достаточно большое количество правоохранителей относительно событий на Майдане, но эти допросы не дали конкретных доказательств, поскольку все опрошенные заверяли, что ничего не видели, не слышали, или не помнят.

Залиско подчеркнул, что работа по допросам работников милиции и других силовиков, которые непосредственно были на Майдане, очень осложняется тем, что сейчас трудно идентифицировать, в какое время и в каком месте стояло то или иное подразделение, тот или иной правоохранитель.