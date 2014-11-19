За преступления против активистов Майдана 47 лицам избрана мера пресечения - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола в Киеве по поводу расследования преступлений против участников акций протеста с ноября 2013 года по февраль 2014 годов сообщил заместитель генерального прокурора Олег Залиско.

“По состоянию на сегодняшний день, 19-е, нам реально удалось сообщить о подозрении и избрать меру пресечения 47 лицам”, - сказал Залиско.

По его словам, установлено, что во время акций протеста на Майдане было убито 67 человек, 184 получили ранения, более 750 человек получили телесные повреждения, не связанные с применением огнестрельного оружия.

Также за преступления и правонарушения в отношении активистов Майдана открыто 1 тыс. 167 производств.

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Говоря о сроках расследования всех этих дел, Залиско объяснил, что органы прокуратуры, милиции и СБУ “начали расследование, не имея лиц, которые отдавали преступные приказы. Мы собирали все по крупицам, находили вещественные доказательства - и на руках людей, и у подозреваемых”, - сказал прокурор.

Кроме того, он отметил, что на сроки расследования также влияет и тот факт, что милиция во времена предыдущей власти неподобающим образом осматривала места происшествий.

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Также на сроки расследования влияет то, что в 90% случаев были уничтожены документы, которые бы могли пролить свет на то, кто, когда, кому и какие отдавал приказы и ставил задачи, сказал Залиско.

В то же время он сообщил, что благодаря принятым мерам, сбору информации и проведенным многочисленным экспертизам, из которых определенное количество ранее никогда не проводились, удалось установить и задержать определенный круг лиц, причастных к тяжким преступлениям.