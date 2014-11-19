Правительство одобрило проект указа об одностороннем обозначении границы между Украиной и РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак после заседания правительства.

Отвечая на вопрос, одобрил ли Кабинет министров соответствующее решение, министр Кабинета министров сказал: “одобрили, но с правками». По его словам, правки касаются того, что «мы в одностороннем порядке это делаем, и далее Кабинету министров поручено разработать мероприятия”.

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