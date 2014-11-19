Мусульмане Крыма не будут мстить за поджоги мечетей - муфтият

Он не исключает, что таким образом мусульман Крыма пытаются спровоцировать и довести ситуацию до межконфессионального конфликта. Однако крымские татары не будут мстить, считает заместитель муфтия.

Об этом Исмаилов сказал в комментарии для Крим.Реалії.

"Скорее всего, это провокационные действия, направленные на разжигание какой межнациональной, межконфессиональной вражды. Потому что поджог святынь того или иного народа ведет к эскалации негативных чувств, побуждает к какой-то реакции в ответ", - считает Исмаилов.

Однако, как заверил заместитель муфтия, крымскотатарский народ, который составляет 90% мусульманского населения полуострова, миролюбивый и не будет прибегать к таким актам вандализма.

Читайте такжеЗдание крымскотатарского Меджлиса в Симферополе выставят на аукционРанее сообщалось, что ночью 12 ноября неизвестные лица попытались поджечь мечеть в поселке Солнечная Долина под Судаком.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал попытку поджога мечети "демонстративным ответом оккупационной власти цивилизованному миру, призывает прекратить репрессии и угрозы в отношении крымскотатарского народа".

Муфтий Крыма Эмирали Аблаев выступил с обращением к власти и общественности, призвав найти и наказать виновных. В Духовном управлении мусульман Крыма отметили, что "безнаказанность порождает новые преступления, чему мы являемся свидетелями".