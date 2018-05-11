ГПУ направила в Азербайджан запросы на экстрадицию подозреваемого в избиении Найема

По мнению генпрокурора Луценко, дело об избиении народного депутата - это «обычная стычка участников дорожного движения».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ направила в Азербайджан два запроса на экстрадицию в Украину Магомеда-Амина Саитова, который подозревается в избиении народного депутата Украины Мустафы Найема.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал во время выступления на тематической платформе "Украинская прокуратура в контексте национальной безопасности Украины" проекта "Острог FORUM-2018" в Национальном университете "Острожская академия" в Остроге Ривненской области.

«Это дело не касается выполнения депутатских полномочий, а следовательно, не может квалифицироваться по тяжким статьям в отношении народных депутатов. Это обычная бытовая стычка участников дорожного движения. Однако она стала необычной из-за сути участников: одни «мажоры», в том числе, неукраинского гражданства, другой - народный депутат, достаточно известный в Украине», - заявил генпрокурор.

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По словам Луценко, прокуратура будет объективной при любых обстоятельствах. «Тот, кто нанес удар, разбил челюсть народного депутата, имеет статью до 8 лет (лишения свободы). Так, он, пока полиция оформила протокол, успел доехать в аэропорт и выехать из Украины, затем он был задержан в Азербайджане, потом мы со своими коллегами на первый день дали первый запрос и позавчера дали базовый запрос об экстрадиции этого гражданина в Украину», - рассказал генпрокурор.

Как отметил Луценко, другие участники, которые наносили не связанные с тяжелыми последствиями удары, будут отвечать по статье Уголовного кодекса Украины «Хулиганство», и он не сомневается, что они понесут предусмотренную законом ответственность.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из мужчин ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители задержали по подозрению в нападении трех мужчин - двух граждан РФ и одного гражданина Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

2 мая суд избрал задержанному Магомеду-Салиху Саитову, племяннику председателя ВОО "Диаспора чеченского народа" Данила Гончарова, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязал Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года.

3 мая суд избрал гражданину Украины Ахмеду Саитову и гражданину РФ Умалу Тимербулатову меры пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать места проживания в период с 23.00 до 06.00 до 30 июня.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата - Магомед-Амин Саитов, который в день совершения нападения вылетел в Баку. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК, он объявлен в розыск. 5 мая он был задержан в Азербайджане.