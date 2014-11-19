Бывшему премьеру Казахстана предъявлено обвинение в коррупции
10:33, 19 ноября 2014Политика
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Бывшему премьер-министру Казахстана Серику Ахметову предъявлено обвинение в коррупции, он помещен под домашний арест.
Экс-премьеру Казахстана предъявили обвинение / фото tengrinews.kz
Об этом сообщает казахстанское издание Tengrinews.kz со ссылкой на агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Как отмечается в сообщении, обвинения предъявлены в рамках расследования ряда коррупционных уголовных дел в отношении бывших руководителей Карагандинской области и Караганды, а также глав нескольких крупных корпораций.
"В рамках расследуемых дел обвинение предъявлено Ахметову Серику, в отношении него судом района Казыбек би Караганды санкционирована мера пресечения ‒домашний арест",‒ говорится в сообщении.
Ранее Серик Ахметов занимал посты министра обороны, премьер-министра, первого вице-премьера Казахстана и главы администрации Карагандинской области.
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