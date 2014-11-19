Бывшему премьеру Казахстана предъявлено обвинение в коррупции

Об этом сообщает казахстанское издание Tengrinews.kz со ссылкой на агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Как отмечается в сообщении, обвинения предъявлены в рамках расследования ряда коррупционных уголовных дел в отношении бывших руководителей Карагандинской области и Караганды, а также глав нескольких крупных корпораций.

"В рамках расследуемых дел обвинение предъявлено Ахметову Серику, в отношении него судом района Казыбек би Караганды санкционирована мера пресечения ‒домашний арест",‒ говорится в сообщении.

Ранее Серик Ахметов занимал посты министра обороны, премьер-министра, первого вице-премьера Казахстана и главы администрации Карагандинской области.