Надежда Савченко "рвется" в Раду (документ)

У нардепа говорят, что она должна посещать заседания Верховной Рады.

Надежда Савченко требует от генерального прокурора Украины, председателя Службы безопасности Украины, председателя Верховной Рады обеспечить ей условия исполнения служебных обязанностей как народного депутата.

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Об этом говорится в Facebook депутата. В народной избранницы ссылаются на Конституцию Украины, ЗУ "О статусе народного депутата Украины", ЗУ "О регламенте Верховной Рады Украины", ЗУ "О выборах народных депутатов Украины".

"Отметим, что будучи действующим народным депутатом, Надежда Савченко должна посещать заседания Верховной Рады Украины, проводить встречи с избирателями, отчитываться в СМИ и исполнять другие возложенные на нее обязанности в соответствии с законодательством Украины", - говорится в сообщении.

Савченко и переговорщик Александр Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственном перевороте. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины. 17 апреля Савченко прошла допрос с помощью полиграфа в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.