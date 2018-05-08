САП: заявление Сытника по делу Охендовского может расцениваться как давление на прокуроров

В САП заявили, что будут соблюдать закон, а не придерживаться политической конъюнктуры.

Заявление директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника по делу председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского сделанное непроцессуальным способом, имеет целью политизации уголовного процесса и может расцениваться как попытка оказать публичное давление на прокуроров в уголовном производстве.

Читайте такжеДело против Охендовского готово для передачи в суд - Сытник

Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

«Специализированная антикоррупционная прокуратура возмущена комментарием директора НАБ Украины в СМИ о «настаивании» на окончательном подозрении и на направлении в суд обвинительного акта по так называемому делу Охендовского. Такое заявление руководителя поднадзорного органа досудебного расследования сделанное непроцессуальным способом, вводит в заблуждение общественность, имеет целью политизации уголовного процесса и может расцениваться как попытка оказать публичное давление на прокуроров в производстве с целью принятия сомнительного с точки зрения закона решения», - говорится в сообщении.

В САП, обращаясь к директору НАБУ, отметили, что «уголовные производства не могут быть инструментом пиара, способом набора политических или любых дивидендов и угроз неугодным».

Единственным, кто может определять, готово ли дело к передаче в суд, является прокурор по этому делу, подчеркнули в Антикоррупционной прокуратуре. «Именно для соблюдения принципа верховенства права и обеспечения прав и свобод граждан Конституция и закон определили такую роль прокурора в уголовном процессе, и САП будет следовать закону, а не придерживаться политической конъюнктуры», - говорится в сообщении.

Как известно, накануне, 7 мая, Сытник заявил СМИ, что расследование дела Охендовского возобновлено, детективы будут настаивать на объявлении ему подозрения и на направлении дела в суд.

Справка. 30 мая 2016 года НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Виктора Трепака. Он сообщил, что передал НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, в числе которых и председатель ЦИК Охендовский.

Охендовский был уведомлен о подозрении в получении взяток в особо крупных размерах, а именно средств так называемой «черной кассы» Партии регионов. Общая сумма взяток, инкриминируемых подозреваемому, составляет 161 тыс. 698 долларов.

В НАБУ сообщили, что достоверность подписей Охендовского в так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов показали две экспертизы.

В то же время председатель ЦИК заявлял о своей невиновности и выражал уверенность, что дело против него «развалится».

9 июня 2017 САП приостановила следствие по делу против Охендовского до получения ответов относительно предоставления международной правовой помощи.

11 января 2018 года САП сообщала, что ожидает ответа от США, Германии, Бельгии и Франции о предоставлении международной правовой помощи по делу для возобновления следствия.