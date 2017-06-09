Специализированная антикоррупционная прокуратура приостановила расследование против Охендовского

Специализированная антикоррупционная прокуратура приостановила расследование против председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаила Охендовского, подозреваемого в незаконном получении денег из "кассы" Партии регионов. Об этом сообщает прокуратура на своей странице в Facebook.

Читайте такжеРуководитель САП о деле Охендовского: Смеется тот, кто смеется последнимВ прокуратуре уточнили, что расследование приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 280 УПК (остановка досудебного расследования на основании необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества).

"По мнению детективов НАБ Украины, ими доказано собственноручное получение Охендовским М.В. в офисе Партии регионов как минимум 16 тыс. долларов, о получении которых он, согласно выводам проведенных ими почерковедческих экспертиз, лично расписался в" черной бухгалтерии ", - говорится в сообщении прокуратуры .

В то же время, в ведомстве отмечают, что для признания лица виновным в получении взятки закон требует доказательства не только самого факта передачи денег, но и "использования взяткополучателем своего служебного положения в интересах взяткодателя. Таким образом, остается установить, какие именно конкретные действия Охендовский М.В., находясь в зарубежных командировках, выполнял в интересах Партии регионов, и выполнял ли их вообще ".

"К сожалению, полученные во время следствия официальные документы украинских дипломатов, которые обеспечивали организационное сопровождение командировок Охендовского М.В., содержат по этому поводу существенные противоречия. При таких обстоятельствах единственным надежным источником, в состоянии предоставить объективные ответы на вопросы следствия, остается соответствующая иностранная сторона ", - отмечают в прокуратуре.

Поэтому, отметили там, детективы НАБУ направили за рубеж ряд ходатайств об оказании международной правовой помощи по этому делу. До получения ответов следствие по делу приостановлено.

При этом, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, остальные материалы по "черной бухгалтерии" Партии регинов подлежат дальнейшему исследованию в отдельном производстве, которое руководитель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил на дальнейшее расследование в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в апреле НАБУ направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру окончательное подозрение в незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.