САП продлила еще на два месяца расследование дела Охендовского

Специализированная антикоррупционная прокуратура продлила на два месяца расследование уголовного производства в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского. Об этом УНИАН сообщили в САП.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура еще на два месяца продлила расследование уголовного производства в отношении Охендовского", - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2016 года НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и председатель ЦИК Охендовский.

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Охендовскому было сообщено о подозрении в получении взяток в особо крупных размерах, а именно средств из "черной кассы" Партии регионов. Общая сумма взяток, инкриминируемых подозреваемому, составила 161 тыс. 698 долл.

В НАБУ сообщили, что достоверность подписей Охендовского в «черной бухгалтерии» Партии регионов показали две экспертизы, проведенные экспертами Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса и Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

В то же время председатель ЦИК заявляет о своей невиновности и выражает уверенность, что дело против него «развалится».