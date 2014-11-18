Порошенко и Штайнмайер предлагают переговоры по Донбассу в «Веймарском формате»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь на встрече Порошенко и Штайнмайера.

«В контексте международных усилий по мирному урегулированию собеседники согласились относительно целесообразности различных многосторонних форматов переговоров, которые ведут к прекращению огня, выводу войск и техники и освобождению заложников. В частности, помимо Женевского и Нормандского форматов, было предложено идею так называемого Веймарского формата с участием Германии, Польши и Франции», - сказано в сообщении.

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Также президент Украины поблагодарил главу МИД ФРГ за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны Германии.

Президент отметил, что Украина настаивает на необходимости полного выполнения всеми сторонами Минских договоренностей - прекращение огня, закрытие границ, освобождение заложников, вывод войск и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей по украинским законодательством. Однако, со стороны России Минские договоренности не выполняются. Глава государства призвал использовать все возможности, чтобы побудить Россию к этому.

Штайнмайер подчеркнул, что Минские договоренности должны оставаться основой для продолжения диалога по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

«По нашему мнению, время не только говорить о политической, но и об экономической стабилизации Украины», - сказал министр, напомнив, что в начале следующего года планируется проведение донорской конференции по восстановлению Донбасса.

Глава МИД Германии проинформировал президента Украины о позиции своей страны, которую представила федеральный канцлер Ангела Меркель на последней встрече лидеров стран "Большой двадцатки" в Брисбене (Австралия) и на которой большое внимание было уделено вопросам мирного урегулирования ситуации в Украине.

Порошенко также выразил особую благодарность за гуманитарную помощь на восстановление инфраструктуры Донбасса и потребностей вынужденных переселенцев, которую продолжает оказывать Германия.

Порошенко также проинформировал Штанмаєра о своей встрече с президентом Германии Йоахимом Гауком в Братиславе во время заседания "Вышеградской четверки".

«Результатом встречи стала консолидация усилий не только Германии и Польши, но также Словакии, Венгрии, Чехии», - отметил он.

«Были высказаны твердые намерения координации усилий в вопросе безопасности, поддержки реформ, координации действий в энергетическом секторе. И это есть и важными практическими результатами», - подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в единстве Европы и солидарности с Украиной.

Как сообщал УНИАН, в опубликованном 5 ноября интервью изданию Gazeta Wyborcza министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына предложил новый формат переговоров для урегулирования конфликта Украины с Россией - "Веймарский" с участием представителей Польши, Германии и Франции.