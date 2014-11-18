Украина призывает Россию к реальным переговорам в ”женевском формате” - Яценюк (уточненная)

Украина призывает Россию к проведению переговоров по деэскалации ситуации на Донбассе в ”женевском формате”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Норвегия Эрной Солберг сегодня в Киеве.

«Мы призываем РФ для реальных переговоров, и мы убеждены, что лучший формат таких переговоров – «женевский формат»: с участием США, ЕС, Украины и нашего соседа – РФ», - сказал он.

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Яценюк отметил, что Украина хочет мира. В то же время Россия продолжает эскалацию конфликта и наращивает свое военное присутствие на востоке Украины, подчеркни он.

«Все зависит от российского президента, в первую очередь, и от его окружения, и если у него будет достаточно политической воли остановить эту войну против Украины, соблюдать международное законодательство и не нарушать хартию ООН, то мы готовы продолжить (переговоры)», - сказал он, напомнив, что Украина услышала уже достаточно обещаний от РФ.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В Минске 20 сентября по итогам встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум, состоящий из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.

Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября также в Минске.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.

По состоянию на 18 ноября российско-террористические войска более 3 тыс. раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции.