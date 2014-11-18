СБУ назначает активистов на руководящие должности в областях - Наливайченко
14:30, 18 ноября 2014Политика
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СБУ начала назначать на руководящие должности в областных управлениях общественных активистов.
Наливайченко заявляет о назначении на руководящие должности в СБУ активистов / УНИАН
Об этом заявил на брифинге во вторник глава службы Валентин Наливайченко. Его цитирует "Украинская Правда".
"Со вчерашнего дня в областные управления на руководящие должности по борьбе с коррупцией начали назначаться активисты из майдановских и других антикоррупционных общественных организаций", - рассказал глава СБУ.
По словам Наливайченко, фамилии и контакты этих людей будут в открытом доступе.
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Люди смогут напрямую сообщать о выявленных фактах коррупции.
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