Гриценко считает нереальным указ Президента

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает нереальным выполнение указа Президента об увеличении в текущем году финансирования Вооруженных Сил Украины на 7,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня после заседания комитета по вопросам изменений к бюджету-2008, которое проводилось при участии представителей силовых структур.

«Разговор показал, что те проблемы, которые есть на уровне отношений президентской и премьерской команд, они отражаются на планах финансирования силовых структур. Абсолютно очевидно, что указ Президента, который вышел вчера относительно приоритетного финансирования Вооруженных Сил, который к тому же не был согласован с Министерством финансов, не имеет шансов быть выполненным», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он сообщил, что в целом комитет решил поддержать предложения, которые представили руководители воинских формирований по нескольким направлениям: относительно обеспечения на 100% финансирования потребностей на денежное обеспечение и оплату труда гражданским работникам, относительно обеспечения жильем, относительно увеличения объемов утилизации боеприпасов и планов по техническому переоснащению всех силовых структур. По его словам, остальные вопросы комитет считает менее приоритетными.

«В целом ресурс, который правительство считает дополнительным для увеличения объемов финансирования всех министерств, оценивается в 12 млрд. грн., в то же время только по линии Вооруженных Сил Президент требует увеличения на 7,5 млрд. грн.», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По словам руководителей силовых ведомств, промедление с внесением изменений в госбюджет, или невнесение таких изменений приведет к массовому оттоку профессиональных кадров, социальному напряжению в воинских коллективах, срыву планов перехода на контрактный принцип комплектования и срыву планов по техническому переоснащению силовых ведомств, сообщил А.ГРИЦЕНКО.

Он убежден, что в такой ситуации ответственность за работу парламента лежит на всех фракциях, поскольку без внесения изменений в госбюджет пострадают все силовики.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О неотложных мерах по обеспечению развития Вооруженных Сил Украины”, которым предусмотрено внести изменения в государственный бюджет на 2007 год относительно увеличения дополнительных расходов Министерству обороны Украины в объеме 7,5 млрд. грн.