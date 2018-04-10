Россия против мира: чем закончится история с американскими санкциями

6 апреля Министерство финансов США объявило о введении санкций против 7 российских олигархов, 12 компаний, которыми те владеют, и еще против 17 высших должностных лиц России.

Под новые санкции попали, в частности, олигарх Олег Дерипаска, глава совета директоров ОАО «Эн Пи Ви Инжиниринг» Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета совета Федерации РФ Константин Косачев, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ОАО «Газпром» Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также под санкции попали российская государственная компания «Рособоронэкспорт», банк «Российская финансовая корпорация», холдинг «Российские машины», группа компаний «Ренова» и российская алюминиевая компания «Русал».

Кроме того, под ограничения попали Агрохолдинг «Кубань», российская промышленная группа «Базовый Элемент», а также группа компаний En + Group, которая управляет активами Олега Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и горнодобывающей промышленности. В этом же списке – российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ», предприятие «Газпром бурение», энергетической компании «ЕвроСсибЭнерго», компания «Ладога Менеджмент» и компании «Эн Пи Ви Инжиниринг», и многие высокие чиновники (к примеру, заместитель министра обороны России и временно губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, предприниматель и член Федерального собрания РФ от Дагестана Сулейман Керимов и многие другие).

Что это означает на практике? – Всем, кто попал в санкционный список, запрещен въезд в США. Американские власти замораживают их активы на своей территории, а гражданам США запрещено сотрудничать с ними.

Официальная причина введения новых санкций, которую озвучил министров финансов США Стивен Мнучин, – преступные действия российского правительства по всему миру, в том числе, в Украине и в Сирии.

«Российское правительство участвует в ряде преступных действий по всему миру, в том числе продолжая оккупацию Крыма и разжигая насилие на востоке Украины, поставляя режиму Асада, который осуществляет бомбардировки собственных граждан, сырье и вооружение, пытаясь разрушать западные демократии и осуществляя злоумышленную деятельность в киберпространстве», – заявил Мнучин и добавил, что теперь российские элиты, которые получают пользу от коррумпированной и дестабилизационной деятельности своего правительства, больше не будут «оставаться без последствий».

Простыми словами, российские олигархи, которые много лет нисколько не препятствуют политике, проводимой Путиным, и уже сами срослись с выстроенной им системой, должны на своей «шкуре» почувствовать, чем оборачивается такая «круговая порука».

Естественно, в украинском политикуме новые антироссийские санкции восприняли с воодушевлением. В Посольстве Украины в США отметили, что новые санкции служат четким сигналом Кремлю – его дестабилизирующая деятельность в мире не останется без ответа.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что Европейский Союз также не должен стоять в стороне в вопросе введения санкций против олигархов из Российской Федерации. «Сегодня я благодарю администрацию США, конгресс и всех причастных за расширение санкций США против фигурантов «кремлевского списка» и очень надеюсь, что это действительно начало победы над страной, которая нарушает все возможные правила и принципы цивилизованного мира», – заявил Климкин.

«Теперь очень важно, чтобы и Евросоюз не стоял в стороне, и синхронизировал санкции против РФ со США», – добавил он.

А президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил, что Украина в ближайшее время тоже введет санкции в отношении ряда российских олигархов. «Несколько дней назад я поручил СБУ, Кабинету министров и СНБО подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены. Они будут максимально гармонизированы с решением правительства США», - сказал он.

«Безусловно, в состав санкций будет привлечен и господин Дерипаска и другие [российские] олигархи, которые на сегодняшний день являются ключевыми участниками российских процессов, в том числе и по активной работе в (временно оккупированном Россией? - УНИАН) Крыму, в том числе и по поставкам оружия вооруженным силам РФ. Конечно, реакция Украины будет очень быстрой и решительной», - добавил Порошенко.

Введение новых санкций против семи российских олигархов и компаний, которыми они владеют, спровоцировало резкое снижение стоимости акций этих компаний. Резко «упал» и российский рубль. По данным Bloomberg Billionaires Index, 9 апреля российские олигархи потеряли более 15 млрд долларов. В СМИ начали писать о «черном понедельнике», который плавно перешел в «черный вторник»…

Между тем, в Администрации президента США рассчитывают, что новый санкционный пакет подтолкнет Россию к изменениям во внешней политике. Так, представитель Администрации президента США Сара Сандерс отметила, что, если руководство Российской Федерации поменяет свое поведение на международной арене, США начнут работать над укреплением двухсторонних отношений. «Мы бы хотели, чтобы Россия изменила свое поведение, мы хотим увидеть значительные изменения. Я не готова вдаваться в детали этого сейчас, но еще раз: то, что мы хотим увидеть – тотальное изменение поведения России, и мы продолжим работать над улучшением наших взаимоотношений», – заявила Сандерс.

Но у России, традиционно, свои планы. В Кремле уже успели заявить, что Россия не пойдет навстречу Западу под давлением санкций. «Под давлением ничего не делается в России. В России все делается в угоду собственным интересам, и будет дальше делаться, – об этом неоднократно говорил президент России», – подчеркнул пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев и вовсе назвал американские санкции «неприемлемыми» и «нелегитимными», поручив правительству разработать меры по поддержке попавших под них компаний. Политический аналитик Дмитрий Франчук считает, что на это поручение Медведева следует обратить отдельное внимание, поскольку в сложившейся ситуации этот шаг поставит экономику России под еще большую угрозу. «Если стратегия по поддержке компаний, которые попали в санкционный список США, вступит в силу, то мы увидим значительные проблемы с бюджетом Российской Федерации», – говорит он.

Кроме того, российский премьер заявил, что Российская Федерация подготовит свой «ответ» США: «И, конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры». «По сути, это помеха нормальной деятельности российских компаний, которые успешно работают на глобальных рынках и составляют в этом смысле и конкуренцию американскому бизнесу», – добавил Медведев.

Аналитик Экспертного центра по вопросам безопасности Наталия Слободян отмечает, что новые американские санкции станут очередным драйвером для консолидации общества, объединяя граждан РФ вокруг «виртуального» врага. К тому же, это дает «зеленый свет» власти для борьбы с оппозиционерами. Кроме того, санкции могут иметь для России еще дополнительный «побочный эффект». «Например, продажа энергоресурсов для Белоруссии по заниженным, не рыночным ценам обходится в 2,4 млрд долларов в год, а это значит, что Москва может теперь пересмотреть свои отношения с Минском. По той же причине могут быть пересмотрены и отношения с Арменией. А это означает, что Россия постепенно будет терять свои форпосты на постсоветском пространстве», – говорит она.

В то же время, по ее мнению, Кремль не может ввести жесткие контрсанкции, так как закупка инновационного оборудования, в частности, для нефтедобычи (основы российского бюджета), достаточно ограничена. «То есть основными поставщиками являются США и ЕС, поэтому Россия будет лавировать, приспосабливаясь к новым вызовам», – говорит она.

По словам Слободян, максимально, что может сделать сейчас Россия – это ввести продовольственные санкции против отдельных стран (например, Польши) запретив ввоз какой-то группы товаров, к примеру, фруктов, овощей, мясной продукции. Однако, целесообразность таких действий тоже довольно спорная.

«Многие россияне и так не особо довольны текущей ситуацией в стране, плюс, импортозамещение ни к чему хорошему не приводит, да и многие контрабандисты продолжают ввозить запрещенные товары», – добавляет Дмитрий Франчук.

В свою очередь, председатель совета Ассоциации Защиты Активов Александр Ситухо обращает внимание на то, что на фоне антироссийских санкций Россия пытается вернуть в страну выведенные ранее крупные и мелкие капиталы, в том числе коррупционного происхождения. «Такая себе «деоффшоризация» по-русски. Для этого используется целая система стимулов, и санкции - один из них», - говорит он.

В частности, по его мнению, американские санкции, введенные Трампом в начале года, показали себя неплохо - российские банки радостно рапортовали в увеличившемся в несколько раз потоке возвращающихся капиталов. «А вот английский закон о капиталах неясного происхождения, от вступления в силу которого 1-го января 2018 ожидали значительного эффекта, учитывая количество российских капиталов в Великобритании, не оправдал ожиданий, дав не более 5% запланированных поступлений. Пришлось срочно «подогревать сковородку» делом Скрипаля. Но это дало противоположный эффект, приведя к арестам Лондоном российских активов», - напоминает он.

«Сейчас ситуация продолжает обостряться. Конгрессу США представлен на рассмотрение закон о совместном с Великобританией противостоянии насилию со стороны России. Можно ожидать уже не только арестов, но массовых конфискаций российских капиталов. И речь может идти об 1-2 трлн долларов», - добавляет эксперт.

Впрочем, на такие антироссийские действия в самой России стоит ожидать предсказуемую реакцию. Как уже было сказано выше, российская верхушка использует (и весьма удачно) подобные ситуации в свою пользу – россияне верят, что «враги» окружают их со всех сторон, но не замечают, что главные враги сидят в российских высоких кабинетах.

Ирина Шевченко