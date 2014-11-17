Россия в Крыму нарушает обязательства оккупационной власти - Human Rights Watch

Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном 17 ноября.

В частности, правозащитники акцентируют внимание на ограничениях свободы слова, запугивании и преследовании политических противников - этнических крымских татар и граждан, которые придерживаются проукраинской позиции или считаются таковыми.

Читайте такжеАксенов просит Россию продлить "переходный период" оккупации до 2016 года"Из-за принуждения жителей Крыма к принятию российского гражданства власть также присоединилась к дискриминации украинских граждан, заложив основания для их дальнейшего изгнания, и нарушила свои обязательства по защите прав человека, которые должна выполнять как оккупационная власть согласно международному гуманитарному праву", - говорится в отчете.

Среди таких нарушений правозащитники называют использование российского "нечетко сформулированного и чрезмерно широкого" антиэкстремистского законодательства, преследования украинских и крымскотатарских медиа, поддержку незаконных вооруженных формирований "самообороны", обвиняемых в похищениях, избиениях и пытках.

Доклад базируется на данных, собранных наблюдателями Human Rights Watch в Крыму в октябре 2014 года. 6 ноября правозащитники направили письмо относительно нарушений прав человека крымской власти, однако до сих пор не получили ответа.