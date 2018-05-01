В центре Киева подрезали автомобиль Мустафы Найема и побили его: опубликовано видео

Найем не пропустил нарушителей и получил удар в челюсть - трех злоумышленников впоследствии задержали, еще одного разыскивают.

В Сети опубликовали видео инцидента на дороге, после которого народного депутата Мустафу Найема ударили в лицо. Произошедшее квалифицировали как хулиганство, троих участников задержали, сообщили в полиции Киева.

Как говорится в сообщении, конфликт возник на площади Бессарабская в Шевченковском районе столицы: "В дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил народный депутат и сообщил, что между ним и неизвестными возник конфликт".

Полицейские, которые немедленно прибыли на место инцидента, установили, что Найем двигался в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал «Мерседес», началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль "BMW". В ходе конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в лицо. Злоумышленники с места происшествия исчезли.

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Для розыска автомобилей правоохранители ввели план «перехват», и вскоре разыскиваемый «Мерседес» нашли, а неподалеку задержали трех человек, которые участвовали в конфликте, их доставили в управление полиции. Мужчину, который ударил нардепа, разыскивают.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, по словам Найема, "водитель и пассажир "кубика" поменялись местами и решили вызвать своих ребят". После инцидента ему пришлось обратиться к медикам.