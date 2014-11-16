Боевики обстреливают защитников донецкого аэропорта из минометов

В течение дня боевики сосредоточили минометный огонь на позициях защитников донецкого аэропорта, вели огонь из стрелкового оружия, зенитных установок ЗУ-23-2.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"Раз за разом огневые точки боевиков подавлялись, аэропорт находится под нашим контролем. Также под минометные обстрелы попали наши подразделения, оказывающие поддержку украинским киборгам", - говорится в сообщении.

Также пресс-центр АТО сообщает, что остается напряженной ситуация в районе трассы Бахмутка. В течение дня боевики вели огонь по 37 блокпосту и подразделениях, дислоцирующихся неподалеку населенных пунктов Трехизбенка, Станично-Луганское, из танков обстреляли 29 блок пост.

Читайте такжеПорошенко подписал указ о повышении боеспособности армииОбстановка в районе Дебальцевского плацдарма контролируемая, за день произошло два обстрела наших позиций в районе Орлово-Ивановки и кургана Острая Могила. В результате 16 обстрелов, произошедших в течение дня, трое украинских военнослужащих получили ранения, они направлены в лечебные учреждения, информирует пресс-центр.

"Мы продолжаем проводить контрдиверсионные мероприятия. Сегодня в 15.45 разведывательное подразделение сил АТО обнаружило ДРГ противника численностью до 8 человек в районе Орловки. После огневого контакта бандиты скрылись в направлении Ласточкино, забрав своих раненых. Потерь среди украинских разведчиков нет", - говорится в сообщении.