"Киборг" из Донецкого аэропорта: Ничего не меняется - линия обороны до сих пор не определена

От перемирия больше вреда, чем пользы. Пока украинские военные ничего не предпринимают, а противник не теряет времени. Об этом в интервью ТСН рассказал "киборг" из Донецкого аэропорта Иван Начовный с позывным "Гном".

"Перемирие заключается в том, что мы не ведем активных боевых действий. То есть мы не имеем права, если видим движение противника, на неподконтрольной нам территории, но мы видим перемещение, открывать огонь. И мы получаемся в роли "терпил". То есть мы должны получить, чтобы дать сдачи", - говорит солдат.

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По его словам, мы только и слышим, что там-то и там-то заехала колонна. У них есть время для того, чтобы обучать людей стрелять, корректировать, подвозить технику и боеприпасы. Плюс "тренируются" они сразу же, для них никакого перемирия нет.

"Грубо говоря, мы даем им возможность стать сильнее. При этом мы сильнее не становимся. А как мы можем стать сильнее? У меня ничего не поменялось за это время. Единственное, танки. Потому что те поломались, те подбили, и приехали новые. Их количество не выросло, их качество - не улучшилось", - рассказывает Иван.

Он добавляет, что линия обороны как не была определена, так и остается неопределенной. Количество техники новой и боеспособной не увеличилось. Количество людей и боеспособных подразделений не увеличилось.

"Ничего почти не поменялось. Как мы можем стать сильнее, если для этого ничего не делается", - отмечает "Гном".

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При этом он отмечает, что Россия продолжает стягивать свою технику и войска.

"А у нас нет ни техники, ни войск. Мало иметь высокоточное оружие, должны быть "высокоточные" люди, которые будут им пользоваться. А у нас этим никто не хочет заниматься", - констатирует Иван.

Напомним, бойцы АТО продолжают удерживать оборону аэропорта Донецка, несмотря на регулярные атаки и попытки боевиков взять стратегически важный объект.