СНБО: анонсированный ОБСЕ проект по отводу войск на Донбассе является "черновым"

В Совете национальной безопасности и обороны Украины отмечают, что заявленный мониторинговой миссией ОБСЕ украинско-российский проект отвода тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе является не окончательным, а ”черновым”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой, отвечая на вопросы журналистов.

«Это заявление появилось от представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые принимают участие в совместной контактной группе. Целью украинской стороны является не завоевание Донбасса, Кубани или Москвы, а установление мира. Мы приветствуем любые контакты для прекращения огня. Сейчас это ”черновые” договоренности, они не согласовывались сторонами, но мы надеемся на положительное решение”, - сказал Полевой.

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Как сообщал УНИАН, пресс-служба ОБСЕ 14 ноября сообщила, что украинские и российские военные согласовали проект отвода тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе.

По данным пресс-службы ОБСЕ, наблюдатели миссии 13 ноября встретились одновременно с украинским и российским руководителями Объединенного центра по контролю и координации, которые сообщили, что совместно согласовали проект постепенного отвода войск.

”Проект документа, который они подписали по окончании встречи, предусматривает три фазы: прекращение огня (на что отводится два дня); вывод тяжелого вооружения (отводится пять дней), а также разъединение сил от линии соприкосновения (контакта), о что было договорено в Минском меморандуме (отводится 21 день)”, - сообщили в ОБСЕ.