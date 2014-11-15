ОБСЕ: согласован проект по отводу войск на Донбассе

В отчете от 13 ноября ОБСЕ отмечает, что данный проект предусматривает три стадии реализации - два дня "тишины", вывод тяжелой техники в течение пяти дней, и затем разделение сил по линии контакта в соответствии с Минским меморандумом в течение 21 дня, передает ZN.ua.

Решение, пишет в отчете организация, было принято в рамках "Объединенного центра по контролю и координации".

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В то же время в ОБСЕ отметили, что военные Украины и РФ только начали обсуждать их проект с представителями боевиков "ДНР". О так называемой "ЛНР" в данном контексте не упоминается.

В ОБСЕ неоднократно заявляли, что возлагают надежды, поэтому и тесно сотрудничают с созданным "Объединенным центром по контролю и координации", в который входят украинские и российские военные. В связи с излишним доверием ОБСЕ на заседаниях сообщает о местах дислокации украинских военных при военных РФ, которые, как известно, предоставляют террористам как политическую, так и военную поддержку.

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Сама же Россия присутствие своих войск в Украине опровергает уже несколько месяцев, несмотря на огромное количество неопровержимых доказательств.