"Миллион – небольшие деньги, если людям делал добро": подозреваемый во взяточничестве Бочковский рассказал о выплаченном залоге

Адвокат восстановленного в должности главы ГосЧС Бочковского заявил, что суд установил легальность происхождения залога, выплаченного в 2015 году.

Восстановленный в должности главы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский заявил, что деньги на залог, который он выплатил в апреле 2015 года, ему предоставили "родители и родственники".

Трансляцию вел канал "112 Украина". "Когда на вас наденут наручники, вы найдете эти деньги. 1 млн грн – небольшие деньги, если ты людям делал добро. Есть родители, есть родственники", – сказал Бочковский.

Адвокат добавил, что суд установил легальность происхождения залога.

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Ранее сообщалось, что Бочковского и его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого задержали 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров. В тот же день правительство освободило их от должностей. Обоим инкриминировали организацию преступных схем по закупке горючего у частных компаний по завышенным ценам.

Бочковскому инкриминируют статью 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

26 апреля Окружной админсуд Киева возобновил Бочковского на должность главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также суд постановил взыскать в пользу Бочковского с ГСЧС средний заработок за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года.