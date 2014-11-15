ОБСЕ не прошло испытание Украиной - Климкин
03:43, 15 ноября 2014Политика
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ОБСЕ пока не прошло испытание Украиной.
ОБСЕ не прошло испытание Украиной, считает Климкин / УНИАН
Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время твиттер-интервью.
"Пока что нет, но мы ей верим и помогаем", - написал Климкин в социальной сети, отвечая на вопрос, прошло ли ОБСЕ испытание Украиной.
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"Для нее (ОБСЕ - Ред.) - это главный тест в ее же биографии", - добавил министр.
Ранее, как сообщалось, Россия заблокировала решение ОБСЕ по контролю за рубежом.
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