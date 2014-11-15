На сайте партии Порошенко опубликовали рабочую версию коалиционного соглашения
02:52, 15 ноября 2014Политика
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Обнародован рабочий текст коалиционного соглашения "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", Радикальной партии, "Взаимопомощи" и "Батькивщины".
На сайте БПП опубликовали рабочую версию коалиционного соглашения / УНИАН
Документ размещен на сайте "Блока Петра Порошенко".
Над текстом 5 политических партий работают уже две недели.
Текст соглашения занимает 66 страниц. Среди основных тем: курс в НАТО, борьба за Крым, пропорциональные выборы.
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