На сайте партии Порошенко опубликовали рабочую версию коалиционного соглашения

02:52, 15 ноября 2014
Политика
0

Обнародован рабочий текст коалиционного соглашения "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", Радикальной партии, "Взаимопомощи" и "Батькивщины".

Фото УНІАН

Документ размещен на сайте "Блока Петра Порошенко".

Над текстом 5 политических партий работают уже две недели.

Текст соглашения занимает 66 страниц. Среди основных тем: курс в НАТО, борьба за Крым, пропорциональные выборы.

Читайте такжеУ Порошенко заявили, что не согласовывали кадровые предложения Яценюка на переговорах по коалиции

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter