На сайте партии Порошенко опубликовали рабочую версию коалиционного соглашения

Обнародован рабочий текст коалиционного соглашения "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", Радикальной партии, "Взаимопомощи" и "Батькивщины".

Документ размещен на сайте "Блока Петра Порошенко". Над текстом 5 политических партий работают уже две недели. Текст соглашения занимает 66 страниц. Среди основных тем: курс в НАТО, борьба за Крым, пропорциональные выборы. Читайте такжеУ Порошенко заявили, что не согласовывали кадровые предложения Яценюка на переговорах по коалиции

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