Суд отказал Розенблату в удовлетворении иска к главе НАБУ

Соответствующее решение суд принял несмотря на то, что истцом не были доказаны те обстоятельства, на которые он ссылался в подтверждении своих исковых требований.

Окружной административный суд города Киева принял решение отказать народному депутату Бориславу Розенблату в удовлетворении исковых требований о признании противоправными действий директора НАБУ Артема Сытника о привлечении к оперативно-розыскной деятельности работников Федерального бюро расследований США.

Об этом сообщается на портале Судебная власть Украины.

«Состоялось судебное заседание по иску народного депутата Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику, Службе безопасности Украины, третье лицо - Национальное антикоррупционное бюро Украины. После выхода из совещательной комнаты Окружной административный суд города Киева принял решение - отказать Розенблату в удовлетворении исковых требований. Соответствующее решение суд принял несмотря на то, что истцом не были доказаны те обстоятельства, на которые он ссылался в подтверждении своих исковых требований», - говорится в сообщении.

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В суде напомнили, что истец просил суд признать противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины работников ФБР, без предварительного заключения международного договора, как это предусмотрено законом Украины «О международных договорах».

Также Розенблат просил суд признать противоправным бездействие СБУ о непроведении надлежащего и полного контроля за обеспечением охраны государственной тайны НАБУ, а именно разглашение информации с грифом «государственная тайна» работникам ФБР без предварительного заключения соответствующего международного договора.

Справка УНИАН. 19 июня 2017 года детективы НАБУ задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению средств при содействии иностранной компании в добыче янтаря. По версии следствия, преступление совершено с участием народных депутатов. Установлена вероятная причастность Розенблата (исключен из фракции БПП) и Максима Полякова ("Народный фронт"). 11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на их задержание и арест.

Розенблат подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир, а также установил ряд других процессуальных обязательств; позже срок действия меры пресечения был продлен до 18 декабря, а затем - до 11 февраля 2018 года.

19 октября во время обыска в самолете, которым Розенблат намеревался отбыть в Кельн (Германия), были изъяты изделия, похожие на ювелирные, паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт. Тогда в НАБУ утверждали, что предотвратили вывоз Розенблатом за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела».

20 октября детективы НАБУ открыли производство по факту возможного подлога документов для выдачи дипломатического паспорта Розенблату (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

8 декабря в Окружном административном суде Киева сообщили об открытии производства по иску Розенблата к НАБУ и САП. В частности, Розенблат просил суд признать противоправными действия НАБУ, которые были согласованы с прокурорами САП, о проведении в отношении него оперативно-розыскных действий.