На НАБУ подали иск в суд с требованием предоставить документы о сотрудничестве с ФБР

Общественная организация подала иск в Окружной административный суд Киева с требованием обязать Национальное антикоррупционное бюро Украины предоставить официальные копии Меморандумов о взаимопонимании, которые были заключены между Федеральным бюром расследования США и НАБУ.

В пресс-службе суда отмечают, что в настоящее время суд изучает вопрос об открытии административного дела. К тому же это не единственный иск на НАБУ, который находится в производстве суда.

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"Также в производстве суда находится иск народного депутата Борислава Розенблата на Директора НАБУ Артема Сытника, Службу безопасности Украины, третье лицо – Генеральная прокуратура Украины. Истец просит суд признать противоправными действия Директора НАБУ Артема Сытника о привлечении к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины сотрудников ФБР, без предварительного заключения международного договора, в соответствии с Законом Украины «О международных договорах»", - говорится в сообщении.

В суде отмечают, что рассмотрение иска Розенблата состоится 6 февраля.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.