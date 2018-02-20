НАБУ закончило расследование "янтарного дела" Розенблата и Полякова

Шестерым подозреваемым, в частности, двум народным депутатам Украины, открыли доступ к материалам следствия.

Досудебное расследование так называемого «янтарного дела», в которой фигурируют народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков, завершено, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Читайте такжеЖурналисты зафиксировали телефонный разговор Розенблата с директором НАБУ Сытником (видео)В ведомстве отметили, что 15 февраля 2018 года стороне защиты (шестерым подозреваемым, в частности, двум народным депутатам Украины) открыли доступ к материалам следствия.

Народные депутаты Борислав Розенблат (внефракционный, исключен из фракции «Блока Петра Порошенко»), а также Максим Поляков («Народный фронт») являются фигурантами так называемого «янтарного дела». В действиях Розенблата Генеральная прокуратура Украины усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс., в действиях Полякова – признаки взяточничества и злоупотребления влиянием на сумму $7,5 тыс.

Этих депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента. Депутаты эти обвинения отвергают.

В феврале 2018 года Соломенский районный суд Киева разрешил снять с Розенблата и Полякова электронные браслеты.