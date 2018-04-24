РФ сосредоточила в оккупированном Крыму 32 тысячи военных, комплексы С-400 и "Искандер" - Минобороны

Также РФ ввела в Крым 8 кораблей и подводных лодок с крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" и установила береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал".

Россия сосредоточила во временно оккупированном Крыму более 32 тыс. военнослужащих, 174 артиллерийских системы, 113 самолетов, корабли и подводные лодки, системы противовоздушной обороны С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

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Об этом заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко проинформировал участников международной конференции на тему: «Украина - Грузия - НАТО: современные вызовы безопасности Черноморского региона», сообщается на странице проекта партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» «Украина-Солидарность-НАТО» в Facebook.

«Количественные показатели военного присутствия РФ в Крыму (по сравнению с 2013 годом): личный состав: было около 12 тыс., на сегодняшний день - более 32 тыс. военнослужащих; танков РФ не было вообще, в этом году их уже 40, бронетранспортеров - от 92 ед. до 680 в этом году; артиллерийских систем - было 24 ед., в этом году - 174 ед. различных артиллерийских систем», - говорится в сообщении.

Кроме того, Петренко отметил, что до оккупации Россия имела в Крыму 22 самолета, а на сегодняшний день - 113.

Также РФ перебросила в Крым 8 кораблей и подводных лодок, которые имеют на своем оснащении крылатые ракеты морского базирования "Калибр" (суммарно могут произвести залп крылатыми ракетами - 52 ед., дальность поражения - от 1,5 до 2,5 тыс. км).

Кроме того, на оккупированном полуострове установлены российские системы противовоздушной обороны С-400; береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели против России санкции.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.