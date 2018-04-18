Украина готовит шестой иск в ЕСПЧ против России

Украина готовит иск за нарушение прав украинских политзаключенных.

Украина готовит шестой иск в ЕСПЧ, который касается украинских политзаключенных.

Украина подала 5 исков против России в связи с аннексией ею Крыма и конфликтом на Донбассе: два дела касаются нарушения прав человека в Крыму, два дела - нарушения прав человека на Донбассе, одно дело - вывоза детей с оккупированных территорий в Россию, цитирует заместителя Министра юстиции Украины – Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Ивана Орешник пресс-служба Минюста на своем сайте.

Также чиновник сообщил, что в ЕСПЧ находится около 100 индивидуальных исков от граждан относительно событий на Донбассе. По двум из ним - дела «Хлебик против Украины» и «Цезарь и другие против Украины» - уже вынесено положительное для Украины решение. Суд признал, что Украина не контролирует эту территорию и это создает объективные препятствия для национальных органов Украины. «Это важно, потому что означает, что мы не несем ответственности за все происходящее на Донбассе», - отметил Иван Лищина.

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Комментируя задолженность Украины по решениям ЕСПЧ, заместитель Министра юстиции заявил, что такая задолженность отсутствует: «Разговоры о наличии задолженности по решениям ЕСПЧ возникли из-за несогласованности подходов отслеживания выплат по решениям ЕСПЧ между Министерством юстиции и секретариатом Комитета министров Совета Европы. В отчете за 2016 года Комитет министров написал, что Украина не представила доказательств уплаты по решениям ЕСПЧ. Информация была предоставлена, она еще в работе отдела Департамента исполнения решений Совета Европы».

По словам Ивана Лищины, сейчас весь процесс получения выплаты по решениям ЕСПЧ происходит автоматически, сбоев не бывает.

Как известно, ранее ЕСПЧ отклонил иски жителей оккупированного Донецка против Украины.