В НАТО заявили, что Украина должна провести реструктуризацию Вооруженных сил

В частности, подразделения Вооруженных сил Украины должны тренироваться в соответствии со стандартами НАТО.

Украина должна реструктуризировать Вооруженные силы (ВСУ) в соответствии со стандартами НАТО и завершить комплексные реформы.

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Об этом заявил директор Международного военного штаба НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс в Киеве, передает РБК-Украина. "Украина должна провести определенные реформы. Прежде всего речь идет о комплексных реформах. В частности, Украина должна обеспечить демократический контроль за вооруженными силами. Во-вторых, провести реструктуризацию всех структур ВСУ в соответствии с теми схемами, которые мы привыкли применять в НАТО. В-третьих, когда речь идет о подготовке, речь идет о конкретных подразделениях. Они должны тренироваться в соответствии со стандартами НАТО", - заявил Брукс.

Как сообщал УНИАН, ВСУ за год поднялисьна одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower среди 136 стран. Так, ВСУ заняли 29 место. В тройку лидеров входят США, Россия и Китай.