Украина поднялась в рейтинге лучших армий мира

Для создания рейтинга компания Global Firepower осуществляла комплексное исследование, во время которого учитывала 55 факторов.

Вооруженные силы Украины оказались на 29 месте в рейтинге лучших армий мира по версии Global Firepower.

Рейтинг обнародован на сайте компании.

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Компания Global Firepower, что раз в год разрабатывает рейтинг сильнейших армий мира, в этом году разместила Украину на 29 месте из 136 стран.

По соседству с украинской армией на 28 месте – Греция, а на 30-м – Чешская Республика. Первое место занимает армия США, на втором месте - Россия, третье – за Китаем.

В прошлом году Украина заняла 30 место, поэтому ВСУ улучшили свою позицию в этом рейтинге.

Для создания рейтинга компания Global Firepower осуществляла комплексное исследование, во время которого учитывала 55 факторов.