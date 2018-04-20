Нардепы разошлись до 15 мая

15:45, 20 апреля 2018
Политика
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Следующее заседание Верховной Рады состоится 15 мая / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, закрывая заседание, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко напомнила, что следующее заседание парламента состоится 15 мая в 10.00.

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До следующего заседания депутаты будут работать во фракциях, группах и округах.

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Теги: #Ирина Геращенко#заседание Рады#Верховная Рада Украины#нардепы Украины