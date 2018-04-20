Нардепы разошлись до 15 мая
15:45, 20 апреля 2018Политика
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Сегодняшнее заседание парламента закрыто.
Следующее заседание Верховной Рады состоится 15 мая / фото УНИАН
Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, закрывая заседание, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко напомнила, что следующее заседание парламента состоится 15 мая в 10.00.
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До следующего заседания депутаты будут работать во фракциях, группах и округах.
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