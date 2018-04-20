Нардепы разошлись до 15 мая

Сегодняшнее заседание парламента закрыто.

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, закрывая заседание, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко напомнила, что следующее заседание парламента состоится 15 мая в 10.00.

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До следующего заседания депутаты будут работать во фракциях, группах и округах.