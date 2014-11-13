Боевики готовят наступление на Донбассе по трем направлениям – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

"На сегодняшний день у нас зафиксировано три главных направления: Луганское, Дебальцевское и Донецкие направления", - сказал Лысенко.

По его словам, также рассматривается с точки зрения опасности Южное направление, хотя там сейчас не наблюдается интенсивности огня со стороны боевиков. Однако, как отметил Лысенко, там идет регулярное накопление войск, а также постоянное проведение со стороны противника воздушной разведки.

Лысенко пояснил, что на Донецком направлении одним из стратегических объектов для террористов является аэропорт Донецка, взлетная полоса которого, несмотря на постоянные боевые столкновения, до сих пор способна принимать самолеты, а значит, аэропорт может стать базой для накопления техники и живой силы. Кроме того, отметил Лысенко, Дебальцево - очень мощный железнодорожный узел, захватив который можно перебрасывать дополнительные силы с территории РФ, с Луганщины через неконтролируемые украинскими пограничниками участки украинско-российской границы.

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На вопрос, когда может начаться наступление со стороны террористов, Лысенко ответил: "Очень много информации было о возможных датах наступления российских группировок... Мы не можем спрогнозировать, когда, но мы понимаем степень агрессии и должны быть готовы (и готовы) к отпору всегда".

Также Лысенко отметил, что ориентировочное количество сосредоточенной на востоке Украины живой силы и техники противника известно и находится в распоряжении высшего руководства государства для принятия соответствующих мер.