"Госпереворот": нардеп-"оппоблоковец" сделал скандальное заявление в эфире украинского телеканала (видео)

Депутат-"оппоблоковец" считает, что в Украине произошел "госпереворот".

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий заявил, что Украина "находится в оккупации".

Он уверен, что в стране не было никакой революции, а произошел "госпереворот". Об этом народный избранник заявил в эфире телеканала NewsOne.

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"Эту свору надо убирать от власти... Наша страна сегодня находится в оккупации... Полстраны, часть страны, оккупировали русские, часть оккупировал Запад... Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране. Переименовывали улицы, – что делают эти, – ломали памятники, – что делают эти, – стирали нашу память, – что делают эти. Они запрещали наш язык, – что делают эти, – родной язык. Они вывозили нашу молодежь вагонами в Европу. Вагонами для скота вывозили в Европу. Эти делают то же самое, только они это делают в купе. Люди сами уезжают, они другими методами это делают. Поэтому, эта власть – это оккупация", – заявил Балицкий.

Как сообщал УНИАН, ранее депутат Евгений Мураев назвал Евромайдан "госпереворотом", после чего пятеро народных избранников покинули студию NewsOne.