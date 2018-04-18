Рада завтра рассмотрит проект постановления по поводу создания единой поместной церкви в Украине

Проект постановления был зарегистрирован в парламенте сегодня. Парубий призвал всех депутатов завтра максимально прибыть в сессионный зал для поддержки этого вопроса.

19 апреля Верховная Рада рассмотрит проект постановления о поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (документ о церковном устройстве) об автокефалии православной церкви в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий в сессионном зале.

Он сообщил, что этот проект постановления был только что зарегистрирован в парламенте.

"В связи с этим даю поручение профильному комитету по вопросам культуры и духовности во внеочередном порядке рассмотреть этот вопрос для его внесения на рассмотрение Верховной Рады завтра, в четверг", - сказал Парубий.

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Проект постановления зарегистрирован под номером 8284. Его инициаторами значится Парубий, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер фракции БПП Артур Герасимов, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк и еще ряд депутатов.

Парубий призвал всех депутатов завтра максимально прибыть в сессионный зал для поддержки этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.