По мнению секретаря СНБО, даже действия России не смогли остановить справедливое наказание для режима Асада.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал удары США и союзников по военным объектам в Сирии профессиональной и адекватной реакцией в ответ на применение химического оружия войсками Башара Асада.

Об этом Турчинов заявил в Twitter.

«Американские военные и их союзники, нанеся точечные удары по сирийским военным объектам, продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом Асада», - написал секретарь СНБО.

Также Турчинов отметил, что агрессивные заявления и предупреждения Кремля не смогли остановить справедливое наказание для режима Асада.

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Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. К таким действиям союзники прибегли после того, как армия Асада в очередной раз применила химическое оружие, в результате чего погибли гражданские люди.

В поддержку действий союзников уже выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Европейского Совета Дональд Туск.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил о готовности продолжать осуществлять меры против режима Асада в случае появления новых химических атак против гражданских лиц.